Валиева вышла на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валива вышла на тренировку в преддверии произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом информирует ТАСС.

Во вторник в своем выступлении россиянка допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна гражданка России Александра Трусова занимает четвертую позицию. После соревнований в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.