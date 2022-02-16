НАТО засчитало российской армии техническое поражение в связи с неявкой на войну

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения.

НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.

Столтенберг предположил, что проигравшая сторона должна передать под управление Украины Ростовскую и Воронежскую области. Инициативу генсека поддержала также глава британского МИД Лиз Трасс, сообщив, что Соединённое Королевство признаёт суверенитет Украины над этими территориями и никогда не признает их частью России. Также Столтенберг потребовал от руководства ПАО «Газпром» подписать обязательства по бесплатной поставке в Киев 11 млрд кубометров газа ежегодно в качестве военной контрибуции. Украинские чиновники уже выехали в военные части ЮВО, чтобы принять капитуляцию российских войск и разоружить солдат.

– Этот день войдёт в историю как самый большой военный позор России в истории. Не явиться на войну – это верх позора, цинизма и трусости. И не надо делать вид, что в Кремле не читают The Washington Post и не смотрят CNN. О дате вашего вторжения вы были прекрасно осведомлены. Теперь нечего отнекиваться и делать вид, будто бы и не собирались воевать. Карте, как говорится, место. Вы струсили, теперь платите и кайтесь, – сказал Столтенберг.

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