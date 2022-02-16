США и РФ пытаются утвердить свой поистрепавшийся авторитет за счёт Украины

Политика Москвы и Вашингтона в рамках украинского кризиса — и «паникёрство» со стороны американских властей, и «выпады» со стороны властей российских — это результат их желания подтвердить свою мощь, в которой в мире в последнее время всё чаще сомневаются, заявил в беседе с корреспондентом TF1 французский политолог Бертран Бади. При этом, как полагает Бади, в случае выхода ситуации из-под контроля «в дураках» останется прежде всего Украина, мнение которой не слишком интересует ни американцев, ни россиян.



AP

«Паникёрские» заявления американских чиновников, которые уже несколько недель предупреждают о скором «вторжении» российских войск на Украину, связаны с желанием администрации Байдена утвердить подзабытый было авторитет США на мировой арене — но аналогичные цели в рамках украинского кризиса преследует и Россия, заявил в интервью TF1 французский политолог и почётный профессор парижского Института политических исследований (Sciences Po) Бертран Бади.

По мнению Бади, риторика Вашингтона выполняет три функции. «С утра до вечера повторяя, что РФ вот-вот начнёт вторжение, американцы создают для всего мира образ агрессивной России, а также изображают Владимира Путина «страшным серым волком» международной арены, — пояснил эксперт. — Кроме того, если конфликта не будет, Джо Байден сможет хвастаться тем, что избежать готовящегося конфликта позволила твёрдость, которую проявил он сам и его союзники. Наконец, в рамках конфликтов, которые всё больше переходят из военной в гражданскую плоскость, в США пробуждается лёгкая ностальгия по холодной войне. Эти показные шаги в некотором роде представляют собой отчаянную попытку вернуть постаревшую уже сверхдержаву в центр международной арены и показать, что её нужно уважать — причём не только противнику, но и всем остальным странам».

Аналогичная «показушная» стратегия применяется, впрочем, и Москвой, поскольку Россия, как и США, всё чаще сталкивается с тем, что «её мощь подвергают сомнениям», продолжил Бади. «Россию списали со счетов: и в плане экономики, и в плане международного авторитета это уже не та держава, что раньше, — заявил политолог. — У неё осталась только армия — вот она её и демонстрирует. США же, в свою очередь, потерпели целый ряд неудач за рубежом, последней из которых стал Афганистан. Таким образом, обе эти страны были обращены в бегство исламистами и трансатлантическими организациями. Отсюда и потребность сделать «подтяжку лица» в плане авторитета. Однако о возвращении к холодной войне речи отнюдь не идёт, поскольку конъюнктура сейчас совершенно иная, в том числе из-за экономической взаимозависимости между Россией и Европой».

Дипломатическая активность вокруг Украины развивается в направлении скорее «показных жестов и громких заявлений», чем реальных переговоров или конфронтации, убеждён Бади. «Не хочу показаться чрезмерно наивным или оптимистичным, но паникёрское поведение США вряд ли является прелюдией к масштабной военной операции — американцы сосредоточились на несиловых мерах и, что немаловажно, приступили к эвакуации всех своих военных с украинской территории. К слову, ещё со времён Дональда Трампа американская публика предпочитает в зарубежные дела не вмешиваться и в украинском кризисе настрой у неё не слишком боевитый», — поведал эксперт корреспонденту TF1.

Не видит политолог и признаков того, что конфликт нужен Москве. «Если же говорить о Кремле — когда желают организовать мощную военную операцию с конкретной целью, это делается внезапно и уж точно не в таких условиях, когда неделями и месяцами звучат предупреждения о нападении», — пояснил он в интервью. «Вместе с тем нельзя не признать, что в нынешней обстановке, когда русские делают настолько жёсткие выпады, любой неуместный жест может быстро обернуться непредсказуемыми последствиями, — оговорился Бади. — Риск того, что ситуация начнёт развиваться неконтролируемым образом, есть всегда».

В то же время ощущения, что стороны ведут реальные переговоры, тоже нет — и тем не менее нынешний упор «на максимальную напряжённость» означает, что все участники конфликта планируют через какое-то время — один, два или три года — всё-таки начать серьёзный диалог, полагает Бади. Именно такую перспективу намеревается прорабатывать президент Франции Эммануэль Макрон — и хотя в ближайшее время никаких саммитов можно не ждать, уже видно, что по мере нарастания напряжённости международная повестка лидеров начинает заполняться, отметил французский эксперт в беседе с журналистом TF1.

По мнению политолога, в настоящий момент и Москва, и Вашингтон по существу пользуются Украиной. «Они пытаются утвердить свою мощь за счёт страны, мнения которой они практически не спрашивают и которая рискует тем, что за всю эту игру будет расплачиваться в одиночку, — предупредил Бади. — Президент Украины Владимир Зеленский, который реагирует на паникёрские заявления американцев крайне сдержанно, отлично понимает, что подобное манипулирование поводами его стране пользы не принесёт и в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, в дураках в первую очередь останется Украина. Даже если будет найдено дипломатическое решение, страна будет преображена под контролем РФ и США. Поэтому Украина заинтересована прежде в том, чтобы про неё все забыли».

Что до остальной Европы, она по большей части бессильна, поскольку нынешний кризис — это в первую очередь конфликт РФ и Америки, а к тому же внутри европейского сообщества нет единства по вопросу Украины — не говоря уже о том, что у него нет резона «сжигать мосты» в отношениях с Москвой, уверен Бади. Однако один небольшой козырь у Европы всё же имеется, признал аналитик. «Поскольку Владимир Путин — образчик идеального циника и вообще хладнокровное чудовище, он может попытаться договориться с Европой в одностороннем порядке, дабы унизить Джо Байдена, а также показать американцам, что без их авторитета вполне можно обойтись», — заявил эксперт.

По мысли Бади, этим может воспользоваться Эммануэль Макрон, который «научился в политике ни на кого не равняться» — что, впрочем, совсем не означает, что ему удастся договориться с Москвой. Кроме того, как подчёркивает политолог, РФ может просто отказаться от диалога именно с Макроном, предпочтя ему других кандидатов в президенты Франции, придерживающихся более пророссийских позиций.