 

DDos-атаке подверглись почти все украинские банки – Гороховский

16.02.2022, 8:52, Новости дня
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“DDos-атака, на самом деле, идет на почти все украинские банки с разной результативностью. Приват, “Ощад”. Пробовали “Альфу” и “А-банк”, – написал Гороховский около 22.00 15 февраля. 

По его словам атака была направлена в том числе из Нидерландов.

“Сейчас, пять минут назад, пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, вынуждены будем временно отключить “внешний мир” и оставить только Украину”, – подчеркнул Гороховский.

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/5426948774000403

Контекст:

Вечером 15 февраля в работе банковских сервисов “ПриватБанка” и “Ощадбанка”, а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои, как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. СМИ писали, что эта DDoS-атака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг “Дія”. Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что атака началась с России и Китая, а когда ее “отбили”, вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей “Дії” атака была незаметной.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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