В ходе учений по вводу цифрового рубля обнулят средства на банковских счетах граждан

Центральный банк России опубликовал обращение к гражданам, имеющим денежные средства на банковских счетах.

В нём руководство финансового регулятора призывает людей не волноваться в случае, если они обнаружат нулевой баланс на своём счету. Это будет свидетельствовать о начале всероссийских учений по вводу цифрового рубля.

– В эти несколько дней, мы рассчитываем, что справимся за 5-10 суток, реальные рубли будут конвертированы в цифровые. Это делается, чтобы проверить систему на случай ввода жёстких экономических санкций странами Запада. После окончания учений все средства вернуться на ваши счета в полном объёме, — заверила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Экономист уточнила, что в связи с манёврами граждане столкнуться с незначительными удобствами в бытовом плане.

– Нельзя будет рассчитаться банковской картой в магазине или снять наличные, поэтому необходимо или заранее подготовить запасы нескоро портящихся продуктов или заранее обеспечить себя рублями, также можно обменять иностранную валюту в обменных пунктах, но неудобства будут исключительно кратковременные, – добавила она.

Чтобы не создавать панику у населения, Центробанк не будет оглашать дату проведения учений. Также в финрегуляторе предупредили, если средства не вернутся на счета в течение 30 дней, необходимо обратиться в полицию.

—