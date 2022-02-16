 

В ходе учений по вводу цифрового рубля обнулят средства на банковских счетах граждан

16.02.2022, 8:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центральный банк России опубликовал обращение к гражданам, имеющим денежные средства на банковских счетах.

В нём руководство финансового регулятора призывает людей не волноваться в случае, если они обнаружат нулевой баланс на своём счету. Это будет свидетельствовать о начале всероссийских учений по вводу цифрового рубля.

– В эти несколько дней, мы рассчитываем, что справимся за 5-10 суток, реальные рубли будут конвертированы в цифровые. Это делается, чтобы проверить систему на случай ввода жёстких экономических санкций странами Запада. После окончания учений все средства вернуться на ваши счета в полном объёме, — заверила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Экономист уточнила, что в связи с манёврами граждане столкнуться с незначительными удобствами в бытовом плане.

– Нельзя будет рассчитаться банковской картой в магазине или снять наличные, поэтому необходимо или заранее подготовить запасы нескоро портящихся продуктов или заранее обеспечить себя рублями, также можно обменять иностранную валюту в обменных пунктах, но неудобства будут исключительно кратковременные, – добавила она.

Чтобы не создавать панику у населения, Центробанк не будет оглашать дату проведения учений. Также в финрегуляторе предупредили, если средства не вернутся на счета в течение 30 дней, необходимо обратиться в полицию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Сергей Собянин пообещал очистить Москву от коренных москвичей к 2030 году

01.09 / Мнение: Мы не смогли выиграть выборы

06.08 / В американских офисах компании Коломойского прошли обыски и аресты

25.03 / Что произошло за день 24 марта

19.09 / Кто контролирует Вселенную?

18.09 / Для тех, кто еще не выбрал стиль на осень: как его найти и вписать в свой образ (а можно даже и смешать при желании)

08.09 / Иммунолог объяснил, кому необходима прививка от гриппа в 2020 году

01.07 / Мнение: США не смогут купить С-400 у Турции

09.06 / Мнение: История про дурака

23.06 / Медики рассказали о главных симптомах постковидного синдрома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика