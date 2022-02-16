 

Фрегаты НАТО попытались вести разведку во время российских учений

16.02.2022, 8:50, Новости дня
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Фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей РФ во время учений в Средиземном море, сообщил источник.

«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», – сообщил источник РИА «Новости».

В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение, отметил собеседник. 

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ в Средиземном море.



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