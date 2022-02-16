 

ISU назвал условие выступления Валиевой в показательных выступлениях на Олимпиаде

16.02.2022, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине, если попадет в тройку призеров турнира одиночниц, сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет гражданка России Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60).

«Согласно регламенту ISU фигуристы, занявшие места с первого по третье в итоговом протоколе, обязаны участвовать в показательных выступлениях», – сообщил источник ТАСС.

Ранее МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Нетаньяху оценил отношения с Путиным

04.12 / Антонов уличил Зеленского в неспособности прекратить конфликт в Донбассе

14.01 / В Индии запланировали начать производство автоматов АК-203

27.01 / СБУ сообщила о задержании на Донбассе “разведчика” боевиков

28.06 / “Ты доставил мне большую радость”. Мать 50-летнего Илона Маска показала, каким он был в первый год жизни

25.08 / Гривна к доллару подорожала до 27,39 грн/$

05.04 / Geely представит новый кроссовер Xingyue L 19 апреля

20.08 / Супруга Ефремова рассказала о пьянках актера до аварии

23.12 / CNN: Спутники обнаружили производство баллистических ракет в Саудовской Аравии

13.02 / Денисенко: Перед нацией наконец-то должен выступить лидер с четким планом. Только сильный лидер может вывести государство из сложных времен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика