ISU назвал условие выступления Валиевой в показательных выступлениях на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине, если попадет в тройку призеров турнира одиночниц, сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет гражданка России Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60).

«Согласно регламенту ISU фигуристы, занявшие места с первого по третье в итоговом протоколе, обязаны участвовать в показательных выступлениях», – сообщил источник ТАСС.

Ранее МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.