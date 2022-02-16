В Индии умер композитор фильмов «Танцор диско» и «Танцуй, Танцуй»

Знаменитый индийский композитор и певец, считавшийся классиком «эпохи диско» в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), умер в 69 лет в ночь на среду в одной из клиник Мумбаи, сообщили местные СМИ.

Как информирует в среду информационное агентство Пресс Траст оф Индия он скончался в полночь (21.30 вторника мск).

«Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне около полуночи», – передает ТАСС слова представителя клиники.

Лахири считается основоположником диско-стиля в музыке индийского кино. Он был композитором многих популярных кинолент 1970-1980 годов. Лахири – автор музыки к таким популярным в СССР и РФ фильмам как «Танцор диско» (Disco dancer, 1982), «Танцуй, танцуй» (Dance, Dance,1987, в СССР быт также известен как «Танцор диско-2»), «Любовь, любовь, любовь» (Love Love Love , 1989) и многим другим. Некоторые песни в этих фильмах Лахири исполнял сам.

При этом композитора нередко обвиняли в том, что его песни имеют сходство с композициями западных диско-групп, например, Ottawan, The Buggles и Modern Talking. Однако это не помешало огромной популярности его музыка в Индии, во многих странах Азии, а также в бывшем СССР и некоторых странах Восточной Европы.