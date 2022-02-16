Полиция открыла уголовное производство по новым DDoS-атакам на украинские сайты. США готовы оказать помощь

“15 февраля злоумышленники провели мощные DDoS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков киберполиция начала проверку”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы перебои в работе вебсервисов государственных банков, также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем).

В полиции заявили, что работа банковских вебресурсов была возобновлена к 19.30.

Белый дом заявил, что предложил помощь Киеву в расследовании инцидента, сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента США. На официальных ресурсах Белого дома оно не публиковалось.

Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге, стенограмма которого приводится на сайте учреждения, отметила, что США “поддерживали связь с украинцами, а также союзниками по НАТО и партнерами, работая над сдерживанием злонамеренной киберактивности и реагированием на нее”.

На вопрос, подозревают ли США Россию в последних кибератаках в Украине, она сказала, что, хотя США предупреждали Украину о возможных кибероперациях РФ, на данный момент у нее пока “нет конкретных сведений об атрибуции” этой атаки.

Контекст:

Вечером 15 февраля в работе банковских сервисов “ПриватБанка” и “Ощадбанка”, а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои, как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. СМИ писали, что эта DDoS-атака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг “Дія”. Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что атака началась с России и Китая, а когда ее “отбили”, вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей “Дії” атака была незаметной.

Предыдущая мощная кибератака на украинские сайты произошла месяц назад. В ночь на 14 января 2022 года хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи заявляли, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате нее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

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