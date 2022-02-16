США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева

США временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления из Киева, сообщила газета New York Times со ссылкой на источник.

«США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник, спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов», – приводит РИА «Новости» сообщение издания.

Отмечается, что перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может затруднить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине.

Ранее Великобритания объявила, что ее военные инструкторы, отправленные на Украину, покинут страну якобы из-за риска «российского вторжения». Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что отзыв военных инструкторов с Украины свидетельствует о завершении выполнения ими какой-то миссии. «Что-то они там уже сделали», – сообщила она. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.