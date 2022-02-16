США временно передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева
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США временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления из Киева, сообщила газета New York Times со ссылкой на источник.
«США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник, спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов», – приводит РИА «Новости» сообщение издания.
Отмечается, что перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может затруднить сбор информации о предполагаемой российской деятельности на Украине.
Ранее Великобритания объявила, что ее военные инструкторы, отправленные на Украину, покинут страну якобы из-за риска «российского вторжения». Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что отзыв военных инструкторов с Украины свидетельствует о завершении выполнения ими какой-то миссии. «Что-то они там уже сделали», – сообщила она. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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