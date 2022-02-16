Инопланетная жизнь могла сохраниться на «звездном кладбище» вокруг мертвых звезд

Астрономы обнаружили планету в обитаемой зоне белого карлика, пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи впервые обнаружили кольцо планетарных тел в обитаемой зоне белого карлика, предполагая, что вокруг этих мертвых звезд может существовать жизнь.

Структуры размером с Луну вращаются вокруг белого карлика в области, где вода может существовать в виде жидкости, а не в виде газа или льда, — области, известной как обитаемая зона. Эти тела вращаются с определенной регулярностью, которая указывает на то, что они направляются большой планетой в зоне.

Джей Фарихи (Jay Farihi), профессор астрофизики Университетского колледжа Лондона пояснил:

«Белый карлик — это самый распространенный «уход на пенсию» из миллиардов солнц в Млечном Пути. Их тусклый свет и захватывающая гигантская фаза, предшествующая их зарождению, традиционно учили ученых, что они «мертвые. Это открытие полностью переворачивает всё с ног на голову. Теперь мы знаем, что вокруг этих тусклых звезд на самом деле могут быть обитаемые планеты, и жизнь может либо сохраняться, либо перековываться в космическом времени».

Кроме того, эксперт также добавил, что обитаемая зона вокруг белого карлика WD1054–226, расположенного в Млечном Пути на расстоянии около 117 световых лет от Земли, отличается от обитаемой зоны вокруг активных звезд, таких как Солнце.

«Обитаемая зона находится примерно в 60 раз ближе к белому карлику, чем Земля к Солнцу. Это потому, что свет тусклый, он должен быть ближе, чтобы быть достаточно теплым, чтобы вода была жидкой на поверхности планеты», – добавил Фарихи.

Кроме того, эксперт также добавил, что обитаемая зона вокруг белого карлика WD1054–226, расположенного в Млечном Пути на расстоянии около 117 световых лет от Земли, отличается от обитаемой зоны вокруг активных звезд, таких как Солнце.

«Обитаемая зона находится примерно в 60 раз ближе к белому карлику, чем Земля к Солнцу. Это потому, что свет тусклый, он должен быть ближе, чтобы быть достаточно теплым, чтобы вода была жидкой на поверхности планеты», – рассказал Фарихи.

Марк Уайетт (Mark Wyatt), профессор Института астрономии Кембриджского университета отметил:

«Мы уже давно знаем, что рядом с несколькими белыми карликами есть обломки, и мы даже видели, как они проходят перед горсткой. Но это первый раз, когда обнаружили, что обломки находятся на правильном расстоянии от белого карлика, чтобы быть в его обитаемой зоне, поскольку обломки обычно намного ближе к звезде, где она намного горячее».

Уайетт пояснил, тот факт, что она проходит перед звездой, позволяет астрономам исследовать структуры в обломках, которые никогда раньше не видели, включая крупную планету, которая могла бы «пасти» обломки.

Команда сделала свое открытие, наблюдая провалы света вокруг WD1054–226, которые соответствовали 65 равномерно расположенным облакам планетарного мусора, вращающимся вокруг звезды и проходящим мимо неё каждые 25 часов.

Регулярность этого затемнения, которое происходило каждые 23 минуты, означало для команды, что есть близлежащая планета, которая удерживает эти пыльные структуры размером с Луну в точном выравнивании.

Уайетт продолжил: «Другие белые карлики, у которых, как известно, есть обломки на орбите, имеют инфракрасную сигнатуру от их горячей пыли, чего не было у этой звезды. Нам, должно быть, повезло с ориентацией системы: обломки лежали прямо на луче зрения звезды, что позволило нам увидеть, как они проходят перед звездой. Один из захватывающих аспектов этого открытия заключается в том, что это означает, что в обитаемых зонах белых карликов больше материала, чем мы думали — этот материал просто избегал обнаружения в наших инфракрасных исследованиях, потому что мы искали гораздо более горячую пыль».

Более того, учёный полагает, что в этой обитаемой зоне может быть место, на которой может закрепиться жизнь. Команда специалистов ожидает, что эта зона будет засыпана дождем обломков из дальней части системы, что может привести к появлению некоторых строительных блоков для жизни.

«Итак, я бы сказал, что шансы на то, что белый карлик поддерживает жизнь, увеличились с этим открытием, но все еще существуют серьезные проблемы с развитием жизни там, и мы многое не знаем о природе этих обитаемых зон», – заключил эксперт.