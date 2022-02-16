Прокурор уличил Навального в сборе денег на несуществующую избирательную кампанию

В ходе судебного заседания по делу Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду прокурор напомнил, что блогер активно собирал пожертвования на несуществующую предвыборную кампанию.

«Прокурор напоминает, что у Навального во время якобы «предвыборной кампании» была непогашенная судимость, которая не давала ему никакой возможности баллотироваться», – транслирует заседание РАПСИ.

«В предвыборных роликах содержалась ложная информация о существующей у Навального возможности участвовать в выборах… Обвиняемый и другие участники преступной группы размещали ролики на видеохостингах, сайтах и социальных сетях», – отмечает прокурор.

Обвинитель добавил, что одного из потерпевших, предпринимателя Вячеслава Кузина, Навальный с соратниками даже вызвали на личную встречу после того, как тот прекратил перечислять деньги. Затем был приведен еще ряд эпизодов мошенничества, в том числе хищение средств пенсионера Михаила Костенко.

Процесс проходит в открытом режиме: в зале присутствуют более 70 представителей СМИ. Обвинение отмечает, что сбор средств на участие в президентской кампании – очевидная афера, поскольку Навальный заранее знал о невозможности своего участия в выборах, как имеющего судимости. То есть, собирая деньги, Навальный и соучастники прекрасно понимали, что на участие в выборах они потрачены не будут, указывает прокуратура.

Напомним, 3 февраля новое уголовное дело в отношении Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы.

«В суд поступило уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого по четырем эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду», – передает ТАСС слова представителя суда.