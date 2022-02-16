 

Прокурор уличил Навального в сборе денег на несуществующую избирательную кампанию

16.02.2022, 5:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе судебного заседания по делу Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду прокурор напомнил, что блогер активно собирал пожертвования на несуществующую предвыборную кампанию.

«Прокурор напоминает, что у Навального во время якобы «предвыборной кампании» была непогашенная судимость, которая не давала ему никакой возможности баллотироваться», – транслирует заседание РАПСИ.

«В предвыборных роликах содержалась ложная информация о существующей у Навального возможности участвовать в выборах… Обвиняемый и другие участники преступной группы размещали ролики на видеохостингах, сайтах и социальных сетях», – отмечает прокурор.

Обвинитель добавил, что одного из потерпевших, предпринимателя Вячеслава Кузина, Навальный с соратниками даже вызвали на личную встречу после того, как тот прекратил перечислять деньги. Затем был приведен еще ряд эпизодов мошенничества, в том числе хищение средств пенсионера Михаила Костенко.

Процесс проходит в открытом режиме: в зале присутствуют более 70 представителей СМИ. Обвинение отмечает, что сбор средств на участие в президентской кампании – очевидная афера, поскольку Навальный заранее знал о невозможности своего участия в выборах, как имеющего судимости. То есть, собирая деньги, Навальный и соучастники прекрасно понимали, что на участие в выборах они потрачены не будут, указывает прокуратура.

Напомним, 3 февраля новое уголовное дело в отношении Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы.

«В суд поступило уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого по четырем эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду», – передает ТАСС слова представителя суда.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / В Казахстане сообщили о задержании главы газоперерабатывающего завода

14.12 / NYT – «отвлекает от истинных причин» — РФ заблокировала резолюцию ООН по климату и безопасности

08.02 / Травматолог дал совет по безопасному передвижению при гололедице

12.01 / Составлен рейтинг самых производительных смартфонов

08.09 / ЕС заявил о прогрессе в отношениях Белграда и Приштины

25.01 / Из-за целенаправленных действий против крупных иностранных инвесторов Украина перестает быть инвестиционно привлекательной – экономист

14.12 / Житель Харьковской области сбил женщину и уехал за 30 км, чтобы спрятать у родственников авто – полиция

22.04 / НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского

17.12 / Fox News – уход от острых вопросов сделал интервью Камалы Харрис «сексистским»

17.09 / Yahoo News Japan – при новом премьере в Японии «северные территории» станут от неё ещё дальше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика