Завершились трехчасовые переговоры Путина и Шольца

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Только что. [Лидеры] готовятся к пресс-конференции», – сообщил он ТАСС о завершении переговоров.

По итогам переговоров лидеры выйдут к журналистам и расскажут об итогах встречи на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.