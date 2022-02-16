 

Завершились трехчасовые переговоры Путина и Шольца

16.02.2022, 5:54, Новости дня
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Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле завершились, они продолжались чуть больше трех часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Только что. [Лидеры] готовятся к пресс-конференции», – сообщил он ТАСС о завершении переговоров.

По итогам переговоров лидеры выйдут к журналистам и расскажут об итогах встречи на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.



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