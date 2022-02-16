Путин обсудил с Шольцем инициативы РФ по безопасности

В Москве завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Российский лидер заявил, что в ходе встречи обсуждались инициативы РФ по гарантиям безопасности.

На пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что РФ не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание РФ со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.

Между тем, Путин отметил, что в ответах США и НАТО по гарантиям безопасности есть моменты, которые РФ готова обсуждать, в частности РСМД и военную транспарентность.

Говоря о ситуации на Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

«Все так же игнорируются возможности мирно восстановить территориальную целостность путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – передает его слова ТАСС.