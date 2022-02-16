 

Путин: Начало поставок по «Северному потоку – 2» в компетенции немецкого регулятора

16.02.2022, 5:02, Новости дня
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Вопрос начала поставок газа по проекту «Северный поток – 2» находится в компетенции немецкого регулятора, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

«Северный поток – 2» готов к промышленной эксплуатации еще с декабря прошлого года, вопрос только в немецком регуляторе, который должен принять соответствующее решение о начале поставок по этому маршруту», – цитирует его РИА «Новости».

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока – 2», информирует ТАСС.

«Все знают, что происходит. Мы обязаны обеспечить транзита газа в Европу – через Украину, Белоруссию и Польшу, по «Северному потоку – 1»… Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, [хотим], чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта. Если до этого дойдет, то это будет иметь масштабные последствия – нам всем это ясно. Мы в любом случае знаем, что в таком случае делать», – сообщил он.

Шольц добавил, что у него «сложилось впечатление, что это понятно и всем другим сторонам». По его словам, сейчас важно избежать вооруженного конфликта, а не «указывать друг на друга пальцем».

Ранее профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон заявил, что Вашингтон «раздул» историю «нападения» РФ на Украину, чтобы остановить «Северный поток – 2». 

Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.



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