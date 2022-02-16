Россия увеличила вложения в гособлигации США

Объем вложений РФ в американские государственные облигации в декабре 2021 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,91 млрд долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.

В ноябре 2021 года объем вложений РФ в американские государственные облигации оценивался в 2,409 млрд долларов, а в октябре – в 3,72 млрд долларов. В декабре 2021 года на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились 102 млн долларов, на краткосрочные – 3,808 млрд долларов. В ноябре первый показатель оценивался в 101 млн долларов, а второй – в 2,3 млрд долларов, передает ТАСС.

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре 2021 года осталась Япония – примерно 1,3 трлн долларов. Второе место с почти 1,07 трлн долларов занял Китай. На третьей строчке расположилась Великобритания с 647,4 млрд долларов.

В январе стало известно, что в октябре 2021 года РФ снизила вложения в гособлигации США до 2,4 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в ноябре 2021 года. Напомним, в начале февраля Госдолг США превысил 30 трлн долларов. В декабре 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга США до 31,4 трлн долларов.