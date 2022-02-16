 

Мнение: 100 процентов

16.02.2022, 3:28, Разное
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Первый заместитель петербургского Комздрава Андрей Сарана заявил о том, что коллективный иммунитет в городе достиг 100%.

Что это абсурд, тут и доказывать нечего. А кто тогда фигурирует в ежедневных сводках по заболевшим?

Бредовость самой методики подсчета этого самого мифического коллективного иммунитета в том, что за два года прошло пять инфекционных вспышек, и каждый раз в каждой вспышке доминировал новый штамм. То есть — фактически каждая новая «волна» была новым заболеванием. И уж если кому-то хочется считать процентовки иммунитета, то делать это нужно по каждой «волне» отдельно. Но тогда рассыпется вообще вся эта история про страшный и ужасный коронавирус, возникнет вполне разумный вопрос — а с какого бодуна вы прививаете жидкостью якобы от одного заболевания, когда на дворе совершенно другое? Да и цифры будут совсем другие, вообще всё будет выглядеть иначе. А потому от греха подальше — живём в той реальности, которую спустило руководство.

Чиновника все эти тонкости не интересуют. Его работа — генерировать отчётность. Каждый раз новую и улучшенную. А то, что приходится работать в рамках абсурдной модели — ну чтож, бывало и круче. Правда, отчетность становится все более и более фантастической, но кому какое дело? Реальность давно перестала интересовать хоть кого бы то ни было.

Источник: Эль Мюрид



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