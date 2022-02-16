В Николаевской области грузовик врезался в колонну военных автомобилей

“На автодороге Одесса – Мелитополь возле поворота в село Луч Николаевской области около 12.30 водитель (1958 года рождения) автомобиля DAF выехал с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков”, – говорится в сообщении.

В результате военнослужащий 2003 года рождения получил легкие телесные повреждения, он стоял возле одной из машин. Три военных автомобиля были повреждены.

По предварительной информации, 64-летний водитель зерновоза DAF уснул за рулем – именно это стало причиной аварии. Он рассказал журналистам, что уснул от усталости, так как работал всю неделю практически без отдыха, написало издание “Новости N”.

Фото: novosti-n.org



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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