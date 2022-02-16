 

В Николаевской области грузовик врезался в колонну военных автомобилей

16.02.2022, 3:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На автодороге Одесса – Мелитополь возле поворота в село Луч Николаевской области около 12.30 водитель (1958 года рождения) автомобиля DAF выехал с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков”, – говорится в сообщении.

В результате военнослужащий 2003 года рождения получил легкие телесные повреждения, он стоял возле одной из машин. Три военных автомобиля были повреждены.

По предварительной информации, 64-летний водитель зерновоза DAF уснул за рулем – именно это стало причиной аварии. Он рассказал журналистам, что уснул от усталости, так как работал всю неделю практически без отдыха, написало издание “Новости N”. 

Фото: novosti-n.org


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

09.07 / Стали известны подробности дела Фургала

04.09 / В Китае в ДТП с трактором погибли 15 человек

28.01 / Лукашенко заявил об ограничении количества президентских сроков

29.08 / Новый смартфон Microsoft выйдет с чипом Qualcomm Snapdragon

16.02 / Цена биткоина побила исторический рекорд

11.08 / Гендиректор минского МАЗа опроверг сообщения о волнениях в коллективе

28.02 / Sky – пациентов с COVID-19 становится меньше, но психическое здоровье британцев ухудшается

27.01 / Умерла легендарная балерина Татьяна Легат

21.06 / В Подмосковье более 10 тыс. привитых от COVID-19 подали заявку на розыгрыш квартиры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика