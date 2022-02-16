 

Мнение: Несогласие Шольца

16.02.2022, 2:56, Разное
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Канцлер Германии не согласен с термином "геноцид" применительно к происходящему на Донбассе.
Интересно, если бы скажем жителей Баден-Вюртенберга 8 лет обстреливали артиллерией, как бы это называл Шольц?

PS. Признание ДНР и ЛНР Госдумой ожидаемо не привело к признанию республик Кремлем. Во всяком случае пока. Пока что обещаются представить открытый письменный ответ на письменный ответ НАТО на письменные требования по гарантиям безопасности.

PS2. Ну и ночью Путин нападет. Или нет.

Источник: Colonel Cassad



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