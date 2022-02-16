 

Путин рассказал, кого немцы должны благодарить за дешевый газ

16.02.2022, 2:48, Новости дня
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Потребители в Германии должны сказать спасибо экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за то, что сейчас они получают газ в пять раз дешевле, сказал президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник.

«Немецкий потребитель – и промышленный, и бытовой, домохозяйства – получают газ из РФ в пять раз дешевле. Пусть немецкий житель откроет кошелек, посмотрит и ответит на вопрос, готов ли он в 3-5 раза больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение и тепло. И если ему не хочется это делать, пусть скажут «спасибо» господину Шредеру, потому что это его результат, результат его работы», – сказал президент России, передает ТАСС.

Российский лидер напомнил, что именно Шредер поддержал тогда строительство «Северного потока – 1», благодаря чему граждане Германии получают 55 млрд кубометров газа по этому маршруту. Ресурс поступает по долгосрочным контрактам, цены по которым в три-четыре-пять, а иногда и в семь раз ниже, чем на споте.

Также Путин напомнил о начале 2000-х годов, когда Россия, Германия и Украина подписали соглашение о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. За техническое состояние отвечала Украина, но позже Виктор Ющенко отказался от исполнения соглашения, что поставило под угрозу обеспечение Германии газом. 



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