Twitter отказали в жалобе на штраф в 3 млн рублей

Жалобу Twitter на штраф в 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент отклонил Таганский суд Москвы, сообщили в пресс-службе инстанции.

«Таганским районным судом Москвы признано законным постановление мирового судьи о назначении Twitter, Inc административного штрафа в 3 млн рублей», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

На данный момент общая сумма штрафов составляет 66 млн рублей. Штрафы выписали за неудаление запрещенного контента, включая призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян.

Ранее компании Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные штрафы совокупно на 22 млн рублей, при этом Twitter не стал оплачивать свои штрафы.