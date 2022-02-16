 

Вслед за банками DDoS-атаке подверглась “Дія” – Федоров

16.02.2022, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Приблизительно в 20.00 вслед за банками мощная DDoS-атака началась и на портал “Дія”, что было ожидаемым. Первоначальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тыс. пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро “обрезали” это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была “отбита”, – написал вице-премьер. 

Он заверил, что для пользователей “Дії” атака была незаметной. 

“Работаем под постоянным давлением и провокациями, но максимально мобилизованы и сконцентрированы. Сохраняем спокойствие и двигаемся дальше”, – добавил глава Минцифры.  

Контекст:

О перебоях в работе банковских сервисов “ПриватБанка” и “Ощадбанка”, а также сайтов Минобороны и ВСУ стало известно вечером 15 февраля. К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена. Причиной стала мощная DDoS-атака, сообщили в Госспецсвязи. По информации “Украинской правды”, сегодняшняя кибератака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

Предыдущая мощная кибератака на украинские сайты произошла месяц назад. В ночь на 14 января 2022 года хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи заявляли, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате нее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Студентам никто не указ – в США опасаются новой вспышки коронавируса в учебных заведениях

20.08 / В больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать

16.10 / В ОП потребовали ограничить цензуру в Google и на YouTube

02.01 / Чичерина оценила требование прибыть в полицию по заявлению об экстремизме

13.11 / Подозреваемого в наезде на полицейского брата Нурмагомедова доставили на допрос

13.08 / Помпео заявил, что Россия “заплатит огромную цену” за возможный сговор с талибами

13.07 / Белковский: Ходят слухи, объектом вакцинации стал Путин. Теперь признать, что эта вакцина не работает, нельзя

17.01 / Епископ предостерег от «алкогольной вакханалии» на Крещение

16.11 / Эксперт: Сокращение числа госслужащих повысит эффективность работы чиновников

19.07 / В 2022 году агентство NASA получит больше денег, чем просило

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика