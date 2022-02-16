“Удалось предотвратить взрывы”. СБУ сообщила о разоблачении агента “МГБ ЛНР”

“Она собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ на востоке нашего государства. По данным следствия, задержанная – местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории ОРЛО. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области”, – говорится в сообщении.

Для передачи информации использовались закрытые каналы связи, отметили в СБУ.

“Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил”, – сообщили в пресс-центре.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Она была арестована.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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