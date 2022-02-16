 

“Удалось предотвратить взрывы”. СБУ сообщила о разоблачении агента “МГБ ЛНР”

16.02.2022, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Она собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ на востоке нашего государства. По данным следствия, задержанная – местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории ОРЛО. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области”, – говорится в сообщении.

Для передачи информации использовались закрытые каналы связи, отметили в СБУ.

“Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил”, – сообщили в пресс-центре.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Она была арестована.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Автор учебника по украинскому языку Авраменко рассказал, как в книгу мог попасть адрес порносайта

26.01 / Вишневский скептически отнесся к созданию нового комитета Смольного по уборке Петербурга

18.07 / В США умер конгрессмен и правозащитник Джон Льюис

06.05 / Возле украинской границы остается 80 тыс. российских военных – The New York Times

24.11 / Захвативший в заложники детей в Петербурге сдался

25.03 / Fox News – «ломают наше представление о законах физики» — Пентагон опубликует доклад о неизвестных ранее случаях наблюдения НЛО

06.10 / WP – продовольственные банки США предупреждают о нехватке еды

04.07 / За шесть лет Нацполиция Украины раскрыла более 500 тыс. преступлений – Аваков

18.12 / Стерненко снова отправили под ночной домашний арест

03.10 / Mercedes-Benz представил новый внедорожник G-Class для военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика