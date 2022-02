В Вене прошла встреча со странами ОБСЕ, которую Украина запросила по Венскому документу. Россия от участия в ней отказалась

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что РФ сосредоточила в оккупированном Крыму и вблизи границы с Украиной около 147 тыс. военнослужащих.

“По нашей общей оценке, на сегодняшний день Российская Федерация сосредоточила 126 500 военнослужащих вдоль границы с Украиной и на оккупированном Крымском полуострове. Готовы к применению 87 батальонно-тактических групп, из них 53 – части усиления. С учетом частей боевого обеспечения и тактических групп, общая численность военнослужащих может составлять до 147 500 человек”, – сказал Цымбалюк.

Он рассказал, что группировка войск РФ в Крыму и у границы может увеличиться до 109 батальонно-тактических групп.

В Беларусь, по данным Цымбалюка, Россия под видом учений передислоцировала 15 батальонно-тактических групп. Особую обеспокоенность, как говорит посол, вызывает то, что российская сторона существенно усилила свою фронтовую и армейскую авиацию в районах, близких к границе с Украиной, в частности, в Беларуси, а также в оккупированном Крыму.

“Всего из всех военных округов РФ на аэродромы, расположенные в Гродненской и Минской областях Беларуси, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и Краснодарской областях Российской Федерации, а также на территорию оккупированного Крыма было передислоцировано 89 самолетов и 94 вертолета. Учитывая вышесказанное, общая численность воздушной составляющей составляет 410 самолетов и 260 вертолетов”, – рассказал Цымбалюк.

Россия от участия во встрече отказалась, пишет ТАСС, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

США проведение консультаций приветствовали.

“Согласно параграфу 16.2 раздела III Венского документа, Украина имеет право просить подробную информацию о целях широкомасштабного и очень необычного военного наращивания Российской Федерации на границах Украины, в Беларуси и в оккупированном Крыму. К сожалению, и это досадно, хотя, возможно, не удивительно, Российская Федерация сегодня отсутствует. Россия не только отказалась признать законную обеспокоенность Украины относительно безопасности, но она отказалась даже участвовать в одной из основополагающих процедур режима снижения рисков ОБСЕ”, – сказал на заседании постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, его заявление приводит сайт посольства США в Украине.

Карпентер сказал, что России задали бы ряд вопросов, если бы она приняла участие в мероприятии.

“Поскольку Россия отсутствует, мы распространим эти вопросы для протокола и истории. Военное наращивание такого масштаба, насчитывающее по крайней мере 90–95 батальонных тактических групп, нельзя отрицать или объяснять техническими особенностями. Мир наблюдает и факты очевидны. Мы вместе с Украиной просим Российскую Федерацию предоставить информацию о местах, где происходит эта деятельность, о дате завершения этих необычных военных маневров, о количестве и видах воинских формирований и частей, о дате возвращения этих подразделений в места постоянной дислокации”, – добавил посол.

Франция от имени Евросоюза призвала Россию к деэскалации, сообщила в Twitter пресс-служба представительства страны в ОБСЕ.

“Мы ожидаем содержательных ответов на вопросы Украины в рамках механизма по снижению рисков Венского документа”, – говорится в сообщении.

* on behalf of * : “We urge * to immediately de-escalate, to engage constructively on the diplomatic track and to fulfil its commitments in good faith. We expect substantial responses to the questions of * under the risk reduction mechanism of the Vienna Document.”

— La France à l’OSCE * * (@RP_France_OSCE) February 15, 2022

Контекст:

Украина 11 февраля официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом III Венского документа, направив России запрос с требованием дать детальные разъяснения относительно военной активности в пограничных с ней районах и в Крыму, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На ответ у России было 48 часов, но его не последовало. Украина 13 февраля предприняла следующий шаг, созвав встречу с РФ и странами – участницами Венского документа, рассказал глава МИД.

Москва сочла требования Украины “неприемлемыми”.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

