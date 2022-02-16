Депутаты взяли войну на себя

Госдума предложила Путину признать «ДНР» и «ЛНР» и тем уничтожить Минские соглашения.

351 голосом «за» Госдума приняла обращение к президенту РФ о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Принят проект, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым (о чем мы рассказывали в «Новой» 21 января).

Другой проект — внесенный двумя депутатами-единороссами и предполагающий перед направлением предложения президенту проведение консультаций с МИД России, набрал лишь 310 голосов.

Единороссы голосовали за оба проекта, коммунисты, «эсеры» и ЛДПР — только за первый, «Новые люди» — только за второй. Хотя суть их, по большому счету, одинаковая.

Постановление Госдумы от 15 марта 1996 года — об объявлении не имеющими юридической силы Беловежских соглашений — осталось в истории лишь анекдотическим эпизодом, который сегодня вспоминается разве что в связи с программой «Куклы». И оно не имело никаких политических последствий — в отличие от нынешнего, которое может их иметь.

Мяч теперь на стороне Владимира Путина — окончательное решение за ним.

Но даже если он откажется поддерживать это решение, продолжать исполнять традиционные для российской власти мантры о нежелании Украины выполнять Минские соглашения будет куда сложнее. Потому что теперь эти соглашения если не дезавуированы совсем, то очень серьезно подорваны.

И в сентябре 2014 года («Минск-1»), и в феврале 2015 года («Минск-2») в документах, подписанных Трехсторонней контактной группой (посол Хайди Тальявини, второй президент Украины Л.Д. Кучма, посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов, а также А.В. Захарченко и И.В. Плотницкий без указания их должностей), Донецкая и Луганская области признаются территорией Украины.

Признание их, как написано в обращении, «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», означает отказ от ключевого положения Минских соглашений.

И даже выдвижение такого предложения — в качестве официального обращения парламента к президенту — наносит по соглашениям серьезный удар.

Да, вполне возможно, что перед нами двухходовка: сперва парламент выступает в роли «злого следователя», а потом президент — в роли «доброго». И заявляет: да, оценки разделяю, чувства понимаю, но чтобы не обострять ситуацию, пока это решение преждевременно.

Собственно, Путин уже нечто подобное, хотя и обтекаемо, заявил: мол, «депутаты ориентируются на общественное мнение, в нашей стране большинство сочувствует жителям Донбасса, я буду исходить из того, что мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего нужно из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уверены ли мы, что граждане РФ хотят?»

Как КПРФ и единороссы делили право просить Путина признать Донбасс. Микропьеса

И Дмитрий Песков заявил, что «наши люди очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, но Москва остается приверженной Минским соглашениям».

Конечно, говоря о большой обеспокоенности российских жителей проблемами Донбасса, Песков сильно преувеличивает: в сентябрьском (2021 год) опросе «Левада-центра»* зафиксировано, что их волнует совсем другое.

А именно —

рост цен (58%),

бедность (40%),

коррупция (39%),

безработица (36%),

социальное расслоение (26%),

недоступность медицины (23%)

и так далее.

Никакого «Донбасса» нет даже близко — по крайней мере, в пределах 3%.

И заявление депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева о том, что «народ РФ поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», выглядит на фоне этих цифр взятым с очень высокого потолка…

Что же касается приверженности соглашениям, то ранее подписанные Россией соглашения (причем, в отличие от минских, имеющие статус международных договоров), касающиеся территориальной целостности Украины в границах 1991‒2013 годов, оказались в 2014 году мало что значащими. А когда в Госдуме (и не только) декларируют, что «ни один из пунктов Минских соглашений, заложивших основной вектор защиты прав и свобод и восстановления мирной жизни граждан, инфраструктуры и экономик «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики», остается не выполненным новыми украинскими властями», стоит напомнить один из главнейших пунктов этих соглашений, который отказывается выполнять вовсе не Украина.

А именно — «вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп».

Этот пункт в соглашениях, в отличие от ряда других, сформулирован без всяких предварительных условий.

Все военизированные структуры самопровозглашенных образований с точки зрения законов Украины (да и России, поскольку статью УК о наемничестве никто не отменял) являются именно что «незаконными группами». Но российские власти ничего не делают для выполнения этих пунктов соглашений. Вместо этого в «ДНР-ЛНР» раздаются российские паспорта (о чем нет ни слова в Минских соглашениях), и в «Единую Россию» принимаются «главы» «ДНР-ЛНР»…

Впрочем, не исключено и иное, кроме двухходовки, развитие событий.

Если выбор в Кремле, зашедшем в нагнетании ситуации слишком далеко, увидят только между двумя вариантами: либо военный конфликт с Украиной (против которого выступают даже многие сторонники его курса), либо признание «ДНР-ЛНР», позволяющее сохранить «хорошую мину при плохой игре» и представить происходящее как свою победу.

Это — куда более опасный вариант.

Хочется надеяться, что он не станет реальностью.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

РЕАКЦИЯ«Это будет политической катастрофой»: канцлер Германии Шольц — о признании Россией независимости «ЛНР» и «ДНР»* Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

—