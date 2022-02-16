Лавров заявил Блинкену о необходимости продолжить работу по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость продолжения совместной работы по гарантиям безопасности, заявили в МИД России.

«С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Путин и Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности», – говорится на сайте МИД.

Сообщается, что в ходе беседы Лавров призвал США и их союзников «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности» и недопустимости агрессивной риторики.

Также Лавров и Блинкен обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов на различных уровнях.

В министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.