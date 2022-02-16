 

Лавров заявил Блинкену о необходимости продолжить работу по гарантиям безопасности

16.02.2022, 1:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость продолжения совместной работы по гарантиям безопасности, заявили в МИД России.

«С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Путин и Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности», – говорится на сайте МИД.

Сообщается, что в ходе беседы Лавров призвал США и их союзников «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности» и недопустимости агрессивной риторики.

Также Лавров и Блинкен обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов на различных уровнях.

В министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Porsche отзывает 43 тыс. электромобилей Taycan

11.08 / 99,3% заболевших COVID-19 в Украине за последние три месяца не были вакцинированы – Минздрав

05.10 / Шаг к примирению — Южная Корея и КНДР восстановили все линии связи

06.07 / В Кремле заверили в планах РФ продолжать помогать Донбассу

17.11 / Бурба сказал, что отложить задержание вагнеровцев предложил Ермак, чтобы вступило в силу перемирие на Донбассе – расследование Bellingcat

25.08 / В Госдуме предложили сдвинуть начало учебного года

15.04 / По Израилю выпустили ракету из сектора Газа

27.07 / Ефремову собрались продлить меру пресечения

13.03 / В Украине за сутки подтвердили более 13 тыс. новых случаев коронавируса

10.12 / Боец ММА из Узбекистана напал на полицейских в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика