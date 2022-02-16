 

«Вектор»: Защита «ЭпиВакКороны» от «омикрона» сопоставима с защитой от «дельты»

16.02.2022, 1:20, Новости дня
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Защита, которую дает вакцина «ЭпиВакКорона» в отношении противодействия штамму коронавируса «омикрон», сопоставима с защитой от «дельты», сообщили в ГНЦ «Вектор».

«Постановка реакции нейтрализации с сыворотками крови вакцинированных людей показала, что защита, обеспечиваемая вакциной «ЭпиВакКорона» в отношении варианта «омикрон», сопоставима с таковой для варианта «дельта», – передает РИА «Новости» сообщение научной организации.

При этом эксперты «Вектора» отметили, что патологические изменения в легких при заражении штаммом «омикрон» носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта». «В экспериментах по изучению тяжести поражений тканей легких с использованием сирийских хомяков, у которых заболевание протекает во многом так же, как и у людей, было установлено, что патологические изменения носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта», – уточняется в сообщении.

Отмечается также, что легкие привитых вакциной «ЭпиВакКорона» хомяков были защищены от размножения «омикрона»: вирусная нагрузка в легких была снижена в 8 тыс. раз.

Кроме того, стало известно, что согласно промежуточным результатам исследования варианта «омикрон», анализ мутаций показал, что они не затрагивают участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона».

«ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора получил промежуточные результаты исследований варианта SARS-CoV-2 «омикрон». Анализ мутаций, характерных для новых вариантов коронавируса показал, что они не затронули участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона», – говорится в сообщении.

Специалисты научной организации резюмировали, что фрагменты вирусного белка S, выбранные для включения в состав вакцины «ЭпиВакКорона», являются консервативными, то есть, практически не подвержены мутациям.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что уровень эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «омикрон» станет известно еще в январе.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». 



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