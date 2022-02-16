Власти: Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID

Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», – цитирует Сарану РИА «Новости».

По его словам, в городе вакцинированы более 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2400 детей. «У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», – сказал Сарана.

В начале февраля в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в шести регионах РФ уровень коллективного иммунитета превышает 80%: Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%).