Пинчук вернется в Украину 16 февраля – пресс-служба

“Виктор Пинчук будет в Украине 16 февраля. На завтра запланирован совет директоров YES в Днепре. Запланированы встречи с коллективом. Также он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности”, – сказала она.

Совет директоров YES был запланирован 12 февраля, и было решено провести его в Днепре, уточнила она. После участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить 18–20 февраля, Пинчук снова вернется в Украину, говорила Вовк.

13 февраля издание “Украинская правда” сообщало, что на фоне сообщений о возможном вторжении России некоторые украинские бизнесмены и политики уехали из Украины. Среди них называлось имя Пинчука. Также из страны уезжал ряд нардепов, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 14 февраля за границей было 23 народных избранника. Некоторые из них уже вернулись в Украину.

После появления сообщений об отъезде политиков и бизнесменов из страны президент Украины Владимир Зеленский призвал их вернуться в течение суток.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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