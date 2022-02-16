Байден: Если Россия вторгнется в Украину, мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену

“Говорю со всей очевидностью: если произойдет вторжение России в Украину, это приведет к серьезным последствиям, но американский народ понимает, что защита демократии и свободы всегда стоит дорого. Конечно, если произойдет худшее, это повлияет на цены на энергоресурсы, повлияет на ситуацию внутри нашей страны”, – сказал американский президент.

Байден заверил, что его администрация “делает все, чтобы сдержать повышение цен”, в частности, ведет “координационную работу с производителями энергоресурсов” и планирует принять дополнительные меры для защиты потребителей.

“Мы не хотим прямой конфронтации с Россией, но говорю четко и ясно: если Россия нанесет удар, который затронет американцев на территории Украины, – мы будем реагировать; если будут предприняты кибератаки или другие способы ведения войны, – мы будет реагировать и на это. Мы будем действовать вместе с нашими партнерами, обеспечивая коллективную защиту от любых угроз. Тем не менее, все пути открыты. Есть общая ответственность США и России за глобальную безопасность. Ради нашего общего будущего нужно выбрать дипломатию, но не сомневайтесь: если Россия сделает серьезную ошибку, совершив эту агрессию, ответственные государства не будут колебаться в своем ответе – мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену”, – заключил Байден.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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