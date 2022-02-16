Украина предотвратила блокаду Россией черноморских портов – Мининфраструктуры

“Определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. Глубина подтверждена на уровне 15-22,5 метра”, – говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что специальные суда “Госгидрографии” в рекордные сроки провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки и исследования “подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой”.

“Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию, мы не допустили блокировки работы черноморских портов Украины. Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу. За прошедшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов следовали рекомендациям и использовали морской коридор в обход зоны незаконных военных учений РФ”, – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Информацию уже объявили в прибрежных предупреждениях Украины, ее опубликуют в Сообщениях мореплавателей.

“В целях помощи капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре. Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора”, – проинформировали в министерстве.

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает “Русская служба BBC”. Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. “Интерфакс” отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. “Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой”, – сказала Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей “опасными для плавания” на период с 13-го по 19 февраля “из-за учений”. “Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению”, – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей “для учений” “тактикой ползучей оккупации моря”.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. 11 февраля Гуменюк подтвердила это сообщение в комментарии “Укринформу”.

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

“Украерорух” из-за российских учений рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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