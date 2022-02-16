Политика: Хватит пугать Киев?

Российские военные возвращаются в места постоянной дислокации с прошедших вблизи границ Украины учений. Эти маневры Запад оценил как подготовку Москвы ко вторжению в эту страну. В результате вызванной западными СМИ истерии, Украину покинули испуганные перспективой войны инвесторы, дипломаты и олигархи. Но эти учения, считают эксперты, удержали Киев от военной агрессии против Донбасса. Не обострится ли теперь ситуация?

Во вторник подразделения Южного и Западного военных округов России начали возвращение в места дислокации после учений, которые прошли в регионах у границ Украины. Выполнившие задачи подразделения уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны, цитировал сайт Минобороны отчет официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. Еще ряд подразделений, по его словам, «совершат марши своим ходом в составе воинских колонн». В подтверждение Минобороны показало видео и фото погрузки бронетехники после завершения маневров.

Изначально военное ведомство не сообщило, откуда возвращаются военные. Но в пресс-службе Южного военного округа уточнили, что военнослужащие округа возвращаются пункты в постоянной дислокации с учений в Крыму. Западный военный округ сообщил, что военные возвращаются в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области, но из какого региона — не уточнил. Однако до этого СМИ публиковали сведения, что РФ провела масштабные учения в тех регионах, которые граничат с Украиной – Ростовской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областями, а также в Крыму. А главком ВСУ даже называл численность этой группировки – 120 тысяч военнослужащих.

Конашенков также напомнил о продолжающихся пока российско-белорусских учениях «Союзная решимость», которые проходят с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Напомним, что одна из целей этих маневров – отработка задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции».

Эти учения, которые прошли практически по всему периметру границ Украины, не на шутку напугали Киев. Масло в огонь всеукраинской паники подлили западные медиа и официальные лица, которые называли перемещения российских войск подготовкой к вторжению на Украину. Иностранными СМИ назывались даже конкретные даты якобы готовящегося Москвой удара. Россия «нападет» на Украину 16 февраля в час ночи по лондонскому времени (это 3.00 по Киеву и 4.00 по Москве), нанеся массированный ракетный и танковые удары, писали британские издания The Sun и Mirror со ссылкой на источники в американской разведке.

В Кремле с иронией отреагировали на слухи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому случаю предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

От подобных слухов и медиаистерики страдала в первую очередь сама Украина: президент Зеленский констатировал «бегство» с Украины 12,5 млрд долларов. Эвакуация дипломатов и перевод представительств во Львов привела к «исходу бизнес-джетов» с украинскими олигархами и топ-менеджерами на борту. Наконец, угроза «вторжения» фактически закрыла украинское небо – международные авиаперевозчики массово отменяют рейсы в страну, а украинские авиакомпании из-за запрета страховщиков летать над Украиной, вынуждены перегонять свои самолеты в Европу.

Когда Минобороны сообщило о завершении плановых учений ЮВО и ЗВО, в руководстве Соединенных Штатов, НАТО и европейских стран это было воспринято однозначно – как отвод от границ Украины российских войск, якобы стянутых для «вторжения» в эту страну, либо сосредоточенных у границ для политического давления на Киев. И это было истолковано Западом в сугубо позитивном ключе.

«Если эта информация подтвердится, то это будет отрадным известием, позитивным сигналом, который означал бы деэскалацию, к которой мы призывали», – сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь по итогам заседания в Елисейском дворце. Атталь напомнил, что «на прошлой неделе президент республики Эмманюэль Макрон посетил Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным» и призвал к стабилизации и эскалации, отмечает ТАСС.

«Любые новости о том, что войска отводятся, – это хорошие новости. Думаю, они должны быть проверены, и мы будем наблюдать за ситуацией в ближайшие дни», – заметил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом. «Мы проверяем, правда ли идет речь о небольшой деэскалации, что стало бы прекрасной новостью», – вторил союзникам по ЕС министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби еще в понедельник сообщил – Вашингтон положительно оценивает заявления российской стороны о скором завершении части учений. При этом представитель военного ведомства подчеркнул – США по-прежнему считают, что РФ недостаточно прозрачно проинформировала их о том, для чего происходит сосредоточение российских войск вдоль украинской границы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выразил пожелание альянса – НАТО хочет видеть не только отвод личного состава Вооруженных сил России, но и вывод тяжелых вооружений. Об этом Столтенберг сообщил во вторник, на пресс-конференции, предваряющей заседание глав Минобороны стран НАТО (которое пройдет 16-17 февраля в Брюсселе).

Судя по первоначальной реакции европейцев, отвод войск привел к некоторой разрядке в ситуации вокруг Украины, полагают эксперты. «Я думаю, что возвращение наших войск в места постоянной дислокации и завершение учений – своевременный шаг. Ранее даже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некие силы искусственно нагнетают обстановку и пугают страну российским «вторжением», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. – То есть Зеленский сам признал, что США хотят намеренно столкнуть лбами Россию и Украину».

«В этих условиях заявление нашего Минобороны о возвращении войск можно считать встречным шагом.

Это предотвращает военный конфликт, которого так хотят США.

Честно говоря, я этому очень рад», – добавил собеседник.

Депутат Народного совета – парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский напомнил, что РФ с самого начала учений заявляла, что они носят регулярный характер и не имеют никакого отношения к «вторжению» на Украину, о подготовке к которому твердит Запад. «Поэтому логично то, что после завершения учений войска отводят», – сказал Бердичевский.

«Что касается нагнетания истерии вокруг Украины, то таким образом Киев готовится решить вопрос Донбасса силовым путем. Москва неоднократно заявляла, что в случае развития такого сценария не останется в стороне. А угрозы санкциями и постоянные обвинения в ее адрес делаются для того, чтобы РФ не вмешивалась в этот конфликт», – считает Бердичевский.

«Сейчас на Донбассе все спокойно, никто не паникует, не бежит и не уезжает, на границе нет очередей», – подчеркнул донецкий парламентарий.

Со своей стороны, политолог Алексей Нечаев напомнил, что «Россия еще даже не ввела войска на Украину, а посольство США уже переехало из Киева во Львов». «Более того, иностранные военные инструкторы покидают пределы Украины», – указал собеседник.

«Все это – доказательство эффективности военных маневров, которые РФ провела на своей территории. И, как мне кажется, эти маневры не стоит прекращать, а наоборот – в чем-то даже наращивать. К тому же страны НАТО продолжают усиление своих войск в Восточной Европе», – подчеркнул эксперт.

Нечаев напомнил, что в Донбассе много граждан России, а на Украине в целом проживают миллионы русских людей. «Поэтому мы обязаны их защищать не только дипломатическими, но и военными средствами. Продолжение учений – один из таких вариантов», – полагает политолог.

«Как показывает практика, РФ необязательно «вторгаться» куда-либо, достаточно держать войска в постоянном режиме боевой готовности, а вероятного противника – в стрессовом состоянии», – подчеркнул собеседник.

«Глядишь, еще через неделю официальный Киев вместо провокаций в Донбассе согласится исполнять Минские соглашения ровно так, как указано в тексте этого документа. Поэтому нам не стоит расслабляться, а особенно – не стоит позволять расслабиться команде Зеленского», – заключил Нечаев.

Руководитель союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич и вовсе считает отвод бронетехники преждевременным решением. «К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские дивизионы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч» и подвезены боеприпасы к этим РСЗО, – напомнил собеседник. – По закону военного времени эти припасы уже никто вывозить не будет – их подрывают на месте или утилизируют путем выстрела».

Собеседник подчеркнул: на Украину привозят самолетами боеприпасы не для того, чтобы они лежали без дела. «Пусть они и старые, но дееспособные и по украинским меркам очень современные. Сегодня коллективный Запад во главе с США подталкивает украинских руководителей-националистов к физической зачистке Луганской и Донецкой народных республик. И то, что это произойдет в ближайшее время, у меня сомнений нет», – подчеркнул Клинцевич. Начавшийся отвод войск при такой ситуации – несвоевременный, вновь подчеркнул собеседник. «В регионе находятся подготовленные войска и вне всякого сомнения надо реагировать. Мы должны сохранить людей. А вывод войск может развязать этим идиотам руки», – считает Клинцевич.

Добавим, что российский пострпред при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил – РФ не планирует предпринимать действия против Украины в том случае, если не будет провокаций со стороны Киева. «Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», – сообщил Чижов. Он отметил, что атакой на Россию будет считаться в том числе нападение на российских граждан.

О том, что ситуация остается под контролем и после возвращения военных с учений сообщил и Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Как РФ будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока. В Донецке еще 1 февраля заявили, что в Киеве готов план наступления на Донбасс.

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