Последний шанс предотвратить эскалацию — Das Erste о предстоящем визите Шольца в Москву

Предстоящий визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не станут «традиционным обменом любезностями», пишет Das Erste. Для Шольца это «последний шанс предотвратить эскалацию». По мнению автора статьи, если после встречи с Путиным переговоры продолжатся и «нападения на Украину» не случится, то «челночная дипломатия Шольца» будет иметь успех.



AP

Это не обычный инаугурационный визит «с традиционным обменом любезностями». После того как на этой неделе спецслужбы США предупредили о возможном нападении РФ на Украину, визит канцлера Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину может стать «последним шансом предотвратить эскалацию», пишет Das Erste.

Шольц едет к Путину «с двойной стратегией»: с одной стороны, он намерен сигнализировать о готовности к переговорам, с другой — предупредить о суровом наказании «за нападение на Украину». «Тогда мы будем действовать. Это будут широкие меры, которые имели бы существенное влияние на возможности экономического развития России», — заявил Шольц.

Как отмечает издание, канцлер не будет открыто рассуждать о том, какие именно санкции ждут Россию. Шольц называет это «стратегической двусмысленностью»: Путин не должен знать точно, какие санкции угрожают его стране.

В Киеве Шольц также не использовал термин «Северный поток — 2». Но в беседе с глазу на глаз с Путиным он «не оставит сомнений в том, что после нападения на Украину трубопровод будет мёртв». «Самым страшным наказанием» для РФ станет отключение от международной межбанковской системы SWIFT. Однако это также сильно ударит по западным финансовым институтам, подчёркивает автор статьи.

За день до визита в Москву в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве Шольц не оставил сомнений в том, что Германия солидарна с Украиной. Шольц объявил о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €3 млн. Кроме того, в настоящий момент обсуждается, сможет ли бундесвер передать Украине, например, приборы ночного видения или противоминное оборудование.

Обещания канцлера Украине также стали «сигналом для Путина». По словам Шольца, одно послание для него очень важно: Германия «плечом к плечу стоит» на стороне Украины.

Следуя своей «двойной стратегии», в Киеве Шольц также сделал «шаг навстречу Путину». По словам Шольца, вступление Украины в НАТО, которого опасается Россия, в настоящее время не является предметом обсуждений. «И довольно странно видеть, как правительство РФ делает большую политическую проблему из того, что даже не стоит на повестке дня», — подчеркнул Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна хочет вступить в НАТО, но с разочарованием признал, что никто не знает, когда это произойдёт. Это может остаться «мечтой».

По мнению экспертов, возможный ключ к деэскалации может заключаться в следующем: члены НАТО не исключают присоединение Украины в принципе, но дают понять, что в обозримом будущем это нереально.

Совпадение это или нет, но за день до приезда Шольца Москва выбрала более примирительный тон. После встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Путин дал понять, что готов к дальнейшим переговорам. Если в течение следующих нескольких недель переговоры действительно продолжатся и нападения, которого опасаются западные спецслужбы, не случится, можно будет сделать вывод, что челночная дипломатия Шольца удалась, отмечает Das Erste.