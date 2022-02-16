 

Байден: США предлагают конкретные шаги по снижению напряженности в Европе, но не будут жертвовать своими принципами

16.02.2022, 0:04, Новости дня
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“Вчера правительство России официально подтвердило, что они готовы продолжать дипломатические усилия [по урегулированию напряженности]. Я согласен с этим, мы должны использовать все возможности для этого. Соединенные Штаты предлагают конкретные идеи, чтобы улучшить климат безопасности в Европе: новые меры по контролю над вооружениями, новые меры транспарентности и прозрачности, новые меры по укреплению стабильности. В это вовлечены все наши партнеры, партнеры по НАТО и Россия. Но мы не будем жертвовать нашими основными принципами: любая страна имеет полное право на суверенность, имеет полное право выбирать собственный путь развития и связи с определенными странами”, – подчеркнул Байден.

Он добавил, что США остаются привержены дипломатическому пути урегулирования кризиса. “Пока есть надежда на дипломатическое урегулирование и пока не будет использована военная сила, что приведет к невероятным человеческим страданиям, мы будем заниматься именно этим”, – сказал президент США.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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