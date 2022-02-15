Суд по просьбе ФСИН предоставил Навальному свидание с супругой

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о предоставлении осужденному Алексею Навальному внеочередного свидания с супругой.

Дело рассматривается в формате выездного заседания в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области. При этом на слушаниях в колонии смогла присутствовать и пресса, и супруга обвиняемого Юлия Навальная, информирует РАПСИ.

Процесс по делу против Навального, обвиняемого в мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении судьи продолжится 21 февраля.

Ранее в ходе судебного заседания по делу Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду прокурор напомнил, что блогер активно собирал пожертвования на несуществующую предвыборную кампанию.

Процесс проходил в открытом режиме: в зале присутствовали более 70 представителей СМИ. Обвинение отметило, что сбор средств на участие в президентской кампании – очевидная афера, поскольку Навальный заранее знал о невозможности своего участия в выборах, как имеющего судимости. То есть, собирая деньги, Навальный и соучастники прекрасно понимали, что на участие в выборах они потрачены не будут, указала прокуратура.

Напомним, 3 февраля новое уголовное дело в отношении Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы.