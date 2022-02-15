Названо время обращения Байдена к нации по поводу кризиса вокруг Украины

Президент США Джо Байден планирует 15 февраля в 23.30 по мск времени обратиться к нации в связи с ситуацией вокруг Украины.

Также американский лидер прокомментирует продолжение дипломатических контактов с Россией по данной тематике, заявили в Белом доме.

«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по РФ и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне…», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского ведомства.

Напомним, ранее к нации обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал 16 февраля Днем единения. Попросил в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднять государственный флаг Украины.