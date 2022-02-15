 

Названо время обращения Байдена к нации по поводу кризиса вокруг Украины

15.02.2022, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден планирует 15 февраля в 23.30 по мск времени обратиться к нации в связи с ситуацией вокруг Украины.

Также американский лидер прокомментирует продолжение дипломатических контактов с Россией по данной тематике, заявили в Белом доме.

«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по РФ и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне…», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского ведомства.

Напомним, ранее к нации обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал 16 февраля Днем единения. Попросил в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднять государственный флаг Украины. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков ИГ

17.10 / Дегтярев провел личный прием жителей Хабаровского края

09.05 / “Мне неизвестны научные экскурсы в историю того, что это такое”. Ткаченко прокомментировал идеи Авакова и Мендель о языке

19.02 / На сотрудника Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге напал россиянин с ножом

27.05 / Проживающая в РФ Седокова сделала старшей дочери украинский паспорт

05.09 / Названы необходимые для употребления осенью продукты

07.12 / Нуланд оценила «готовые к вторжению» на Украину силы России

29.09 / “Это не новый курс Украины”. В “Слуге народа” отреагировали на заявления Фокина

09.12 / Арестован гендиректор ООО «Центральный национальный биобанк»

04.12 / Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика