Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту

Государственному обвинителю по новому уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального предоставлена государственная защита, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Прокурору предоставлена госзащита. Это делается всегда в случае существования угрозы безопасности», – приводит слова источника в пресс-службе Мосгорсуда ТАСС.

Во вторник Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где он отбывает наказание.

После начала заседания судья Маргарита Котова объявила перерыв в рассмотрении дела до 10.00 21 февраля. «Суд учитывает, что 16 февраля у Навального назначено свидание с женой, поэтому назначение заседания на эту дату нарушило бы его права», – сказала судья.

Гособвинитель огласила заключение, согласно которому Навальный и его соучастники похитили 2,7 млн рублей, пожертвованных четырьмя потерпевшими на его деятельность. Согласно позиции обвинения, потерпевшие были введены в заблуждение Навальным, заявлявшим о своем намерении выдвигаться кандидатом на выборах президента России. «Навальный не имел права выдвигать свою кандидатуру, так как имел судимость. Он скрыл это и ввел в заблуждение потерпевших, похитив пожертвованные средства на личные цели и на ведение экстремистской деятельности», – сообщила прокурор.

Гособвинитель также огласила материалы дела, из которых следует, что Навальный расходовал средства с личного банковского счета на «оплату услуг в барах, ресторанах, кафе и сетях быстрого питания в Москве, области, Франции, Литве и других зарубежных странах». Также траты Навального, перечисленные прокурором, свидетельствуют, что он отдыхал в Карелии, в Завидово, совершал поездки во многие города России, где останавливался в гостиницах.

Согласно оглашенным прокурором материалам в обоснование обвинений в хищениях, Навальный на личные нужды за пять лет потратил около 8 млн рублей. Сам подсудимый в ответ на оглашение материалов подсчитал, что в таком случае он тратил около 130 тыс. рублей в месяц, что значительно меньше его официального дохода. Он отверг все обвинения. «Вину не признаю полностью. В этом деле 30 томов, и мы здесь один за одним разрушим их все», – сказал блогер.

Во вторник в ходе судебного заседания прокурор уличил Навального в сборе денег на несуществующую избирательную кампанию. При этом, как подчеркнул обвинитель, у Навального была непогашенная судимость, не дававшая возможности баллотироваться.

В ходе судебного заседания прокурор указал, что с 2016 по 2020 год Навальный потратил на развлечения и путешествия более 8 млн рублей, присланных ему в виде пожертвований на политическую деятельность. Новое уголовное дело в отношении Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы 3 февраля.

Слушание дела проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирский области, где Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». Первое заседание прошло при усиленных мерах безопасности без каких-либо эксцессов.

Для освещения процесса в Покров приехали около 80 журналистов, аккредитованных Мосгорсудом. Большинство из них наблюдали за процессом в режиме видеосвязи, организованной в здании колонии.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией).

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.