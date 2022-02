ЕС должен ввести санкции, если Путин признает “ЛДНР” – глава МИД Латвии

“Постановление Государственной Думы РФ о признании так называемых “Донецкой и Луганской народных республик” “суверенными государствами” является прискорбным и противоречащим международному праву. Если Россия двинется в этом направлении, ЕС должен действовать и ввести санкции”, – написал глава МИД.

The resolution by the Russian State Duma calling for the recognition of so called Donetsk and Luhansk people’s republics as “sovereign states” is a deplorable and contrary to the international law. If Russia moves in this direction, EU must act and impose sanctions

— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) February 15, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”, теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что “в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти”, а “действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа”.

Во время голосования за проект обращения к Путину с предложением признать “независимость” районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных боевиками “ЛДНР”, минимум двое депутатов, якобы поддержавших документ, в это время не находились в зале.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.

Признание Путиным “ЛДНР” будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: “Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений”.

Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

