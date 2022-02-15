Счастлива мама — счастлив ребёнок? – Личное мнение

Пока Решетова выгуливает себя по туманному Альбиону, её сынишка проводит время с отцом, то есть, по большей части, с нянями.



Фото: Соцсети

Тимати, конечно, покажет мальчику «козу» и минут 5 с ним поиграет. Ну, а дальше, сами понимаете, дела-дела.

Похоже, Настя вляпалась.

Я ни за что не поверю в то, что Лондон она влюбилась из любви к искусству, а в Дубай мотается просто потому, что там тепло.

Лично мне — очевидно: у Решетовой появился мужик, который живёт между Лондоном и Эмиратами. Делаю ставку на то, что Настя таскается с ним и за ним.

Без сына.

Видимо, хахалю Решетовой её ребёнок от другого мужика не нужен. Сама она, может, для каких-то целей и нужна, но без потомства.

Думаю, Насте было поставлено условие, и она его безоговорочно приняла.

А теперь — внимание: хороший мужчина никогда не поставит матери подобное условие. Больше скажу: хороший мужчина никогда не свяжется с женщиной, которая оставляет маленького сына и летит к нему пообщаться в гостинице.

Хорошим человека делают его ценности: ответственность, доброта, надёжность, сострадание.

Хороший мужчина — ответственный, добрый, надёжный, понимающий, что ребёнок должен быть с мамой.

Хороший мужчина и женщину выбирает себе, исходя из своих ценностей: ответственную, добрую, надёжную, ту, которая не оставит позади себя сына.

Если мужик Решетовой одобряет такое её поведение, то ничего хорошего я в нём не вижу.

Настя будет локти кусать, когда поймёт, что променяла драгоценное время с сыном на полёты на частных джетах с мужиком, которого я, при всём желании, назвать хорошим никак не могу.

А, может, и не будет: вот такая она мать. Живёт по принципу: «Счастлива мама — счастлив ребёнок».

Разделяете этот принцип? До какой степени? Где — та самая грань, за которой он перестаёт для вас работать?

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