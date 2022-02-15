 

Вучич распустил Народную скупщину Сербии

15.02.2022, 23:08, Новости дня
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Президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину (парламент) Сербии и назначил досрочные выборы на 3 апреля, передает национальное телевидение.

«Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона «О президенте Сербии», по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины. Я только что подписал документ о роспуске парламента, на основании Конституции Сербии, закона «О президенте Сербии» и закона «О народных депутатах» принимаю решение о назначении выборов народных депутатов. Назначаю выборы на 3 апреля 2022 года», – цитирует ТАСС сербского лидера.

«Призываю граждан принять участие в выборах, чтобы страна показала свои демократические возможности», – сообщил Вучич в эфире национального телевидения после подписания указа, передает РИА «Новости».

Правительство Сербии в понедельник одобрило инициативу о роспуске Скупщины для проведения волеизъявления, намеченного на 3 апреля.

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич во вторник назначил проведение выборов депутатов представительных органов Белграда и ряда муниципалитетов на 3 апреля. Дачич после подписания решения уточнил, что в начале марта как спикер парламента он за 90 дней до истечения президентского мандата назначит выборы главы государства также на 3 апреля.

По результатам выборов в скупщину в июне 2020 года Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича и движениям – партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании.

Депутаты скупщины 26 октября 2020 года утвердили нынешний состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП.



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