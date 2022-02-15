Министры финансов США и Нидерландов обсудили санкции против России

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером и министром финансов Нидерландов Сигрид Каг возможные экономические меры в отношении РФ на случай «вторжения» на Украину, сообщила пресс-служба американского Минфина.

«Министр Йеллен приветствовала тесную координацию между ЕС и США в разработке жестких ответных экономических мер на случай дальнейшего вторжения РФ на Украину», – приводит сообщение пресс-службы Минфина США ТАСС. Помимо этого, стороны обсудили борьбу с пандемией и вопросы глобального налогообложения.

Накануне министры финансов стран «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против РФ в случае «вторжения» на Украину. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия.

В прошлую субботу помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить РФ на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

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Днем ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.