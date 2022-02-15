Мнение: Мина под Россию?

Всегда был убежден, что Россия была, есть и будет. Но сегодня я хоть по-прежнему и остаюсь при своем мнении, но по моей вере нанесли очень сильный удар депутаты Госдумы, которые проголосовали за обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

За проект постановления, написанный КПРФ, проголосовали 351 депутат, 16 высказались против, один воздержался.

Для меня ДНР и ЛНР – это однозначно территория Украины, захваченная бандосами.

Если депутаты Госдумы так сильно обеспокоены судьбой русскоязычного населения Донбасса, так приняли бы решение предложить всем, кто не хочет жить на Украине, эвакуироваться в Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Рязань, Вологду, Екатеринбург, Иркутск, Ульяновск, Казань… Россия – огромная, места всем хватит.

И это переселение, думаю, обошлось бы намного дешевле поддержки бандосов, захвативших Донбасс, и провозгласивших ДНР и ЛНР. Хотя я уверен, что переехать захотят немногие. Из донбасского Славянска, некогда захваченного отрядом Стрелкова, но освобожденного от бандосов, не началось повального бегства. И город сегодня живет вполне мирной, будничной жизнью…

А если завтра бандосы захватят часть Калининградской области или Забайкальского края, Карелии или Свердловской области, и провозгласят на захваченных территориях Калининградскую народную республику или Забайкальскую народную республику, Карельскую народную республику или Уральскую народную республику,…? Не кинутся ли депутаты Госдумы строчить заявления с требованиями признать КалНР или ЗаНР, КарНР или УрНР?

Почему депутаты чудят, не понимая, что своим обращением к президенту они закладывают мину замедленного действия? И не под Украину. А под Россию. Почему депутаты не думают о том, что если бандосы в Донецкой и Луганской областях Украины думают, что им можно что-то делать, презирая законы Украины, почему точно так же не могут подумать бандосы в российских регионах? А если они начнут беспределить, презирая законы России?

На снимке: пленарное заседание Госдумы 15 февраля, во время голосования по вопросу о признании самопровозглашенных «ЛДНР». Фото: пресс-служба Госдумы отсюда

—