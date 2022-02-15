 

Insider – власти Канады впервые в истории вводят ЧП и грозят протестующим заморозкой счетов

15.02.2022, 22:44, Новости дня
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На фоне охвативших всю Канаду протестов дальнобойщиков в понедельник 14 февраля премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что впервые в истории страны задействует закон «О чрезвычайном положении». Также канадские власти предупредили, что будут замораживать банковские счета протестующих и приостанавливать действие их автостраховок, пишет Insider.


AP

Власти Канады предупредили, что будут замораживать банковские счета и приостанавливать действие документов об автостраховании дальнобойщиков, которые продолжают участвовать в протестах против коронавирусных мер и блокировать улицы своими автомобилями, пишет Insider. 

 

«Суть этой меры — проследить за деньгами и остановить финансирование этих нелегальных блокад, — сказала на пресс-конференции в понедельник 14 февраля заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд. — Сегодня мы публикуем уведомление: если ваше транспортное средство используется в этих нелегальных блокадах, ваши корпоративные банковские счета будут заморожены. Действие страховых документов на ваше транспортное средство будет приостановлено». Также Фриланд добавила, что заморозка грозит и личным счетам протестующих, а также призвала их разъезжаться по домам и заняться необходимой экономике легальной работой. 

 

— Toronto Star (@TorontoStar) February 14, 2022

 

Как обращает внимание издание, в тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что впервые в истории страны задействует закон «О чрезвычайном положении». 

 

Insider напоминает, что протесты в рамках движения «Конвой свободы» начались 28 января в Оттаве преимущественно по инициативе дальнобойщиков, недовольных коронавирусными ограничениями, и с тех пор захватили всю страну. Уже несколько недель протестующие с помощью грузовых автомобилей блокируют улицы городов и мосты, подрывая местные цепочки поставок. 

 

Закон «О чрезвычайном положении» наделяет правительство полномочиями, позволяющими временно пренебрегать гражданскими правами, ограничивать перемещение людей и запрещать собрания. «Эти меры будут ограничены по времени и географии применения, они будут адекватны и соразмерны угрозам, с которыми призваны бороться», — пояснил Трюдо. Премьер-министр добавил, что задействовать армию не собирается. 

 

На пресс-конференции Христя Фриланд отметила, что правительство также будет расширять законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, чтобы остановить поток средств, поступающий протестующим через краудфандинговые платформы и криптовалюту. В прошедшие недели сторонники протестов собирали миллионы долларов на сервисах вроде GoFundMe и в биткоинах. С понедельника все краудфандинговые платформы и их поставщики платёжных услуг должны регистрироваться в Канадском центре анализа финансовых операций и отчётности и докладывать о подозрительных транзакциях. 



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