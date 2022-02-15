 

CNN – РФ отводит от украинской границы часть войск — но выводы делать пока рано

15.02.2022, 22:44, Новости дня
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Министерство обороны РФ заявило об отводе части войск от украинской границы и возвращении их на свои базы, передаёт CNN. Вместе с тем, как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, хотя Москва сказала о желании активизировать диалог по широкому спектру вопросов — причём не только по украинской тематике, — делать выводы о том, что РФ не собирается нападать на Украину, пока рано.

Итак, всё это происходит в то время, как Министерство обороны РФ заявило, что часть войск на границе с Украиной возвращается в места своей постоянной дислокации. С нами на связь из Москвы выходит корреспондент CNN Фред Пляйтген. Фред, о чём нам говорит это решение Владимира Путина?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Думаю, пока ещё рано судить о том, говорит ли это о некоем отводе войск. Однако заявления Кремля, за которыми мы следили последние 24 часа или около того, были выдержаны в том духе, что русские хотят больше дипломатии. Когда мы с Вами выходили на связь, Вы видели, как я поглядывал вниз. А поглядывал я на материалы конференц-звонка с участием официального представителя Кремля.

И я хочу поговорить об этом, потому что это случилось вот буквально только что. Дмитрий Песков в очередной раз назвал всю эту ситуацию «истерией» — речь идёт о вторжении РФ на Украину, которое может произойти в любой момент. По его словам, РФ хочет обсудить вопросы безопасности в более широком контексте.

Более того, я разговаривал с представителем Владимира Путина буквально вчера вечером, и он заявил мне абсолютно то же самое: российский лидер всегда стремился к дипломатии, а также то, что Украина, по мнению русских, это лишь один пункт в широком списке тем в контексте архитектуры безопасности в Европе. Поэтому они хотят вести диалог по более широкому перечню вопросов — диалог, похожий на переговоры Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на минувших выходных.

Иными словами, русские, возможно, дают понять, что они стремятся к большей дипломатии, притом что мы получаем сообщения о возможном отводе части войск. Но, разумеется, в то же время США заявляют, что считают, что РФ готова начать нападение в любой момент. И в этом плане обстановка пока никак не изменилась. Лора?

Фред, спасибо, что держите в курсе насчёт этого недавнего звонка.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2022 года.



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