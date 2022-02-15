 

“Я готов заплатить такую цену”. Джокович не намерен прививаться от COVID ради участия в турнирах Большого шлема

15.02.2022, 22:34, Новости дня
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В частности, теннисист заверил, что не хочет ассоциироваться с движением “антиваксеров”, но выступает за право человека самостоятельно принимать решение о прививках.

Отвечая на вопрос, готов ли он пожертвовать участием в турнирах Roland Garos или Wimbledon, чтобы не прививаться от коронавирусной инфекции, Джокович сказал, что “готов заплатить такую цену”.

Контекст:

Джокович занимает первую строчку рейтинга ATP, он один из самых титулованных теннисистов. Известен скептическими высказываниями о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Из-за отказа привиться Джокович в начале текущего года уже пропустил один из турниров Большого шлема – Australian Open. В частности, перед прилетом в Австралию серб сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января после приземления в аэропорту Мельбурна визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилете в Австралию.

14 января визу Джоковича аннулировали повторно, и суд подтвердил это решение. 16 января серба депортировали из Австралии.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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