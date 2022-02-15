 

Спутниковые снимки показывают всплеск военной активности России у границ Украины – Reuters

15.02.2022, 22:34, Новости дня
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Снимки, которые анализирует Reuters, обнародовало также фотоагентство ЕРА, они сделаны 13 и 14 февраля, до заявления России о частичном отводе войск. 

На спутниковых снимках зафиксирована новая и значительная военная активность РФ в Беларуси, оккупированном Крыму и на западе России.

Спутники Maxar Technologies заметили нескольких крупных подразделений войск и боевых вертолетов, а также новое развертывание истребителей на передовых позициях.

Также на фото зафиксировано, как некоторые подразделения покидают полигоны в составе колонн. 

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Фото: ЕРА

Военные вертолеты в российском Белгороде, 13 февраля.


Фото: ЕРА

Военные вертолеты на полигоне возле озера Донузлав в оккупированном Крыму, 13 февраля.


Фото: ЕРА

Вертолеты возле Донузлава более крупным планом, 13 февраля.


Фото: ЕРА

Грузовики и военная техника покидают полигон в городе Ельня Смоленской области РФ, 13 февраля.


Фото: ЕРА

Размещение истребителей Су-34 на авиабазе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ, 13 февраля.


Фото: ЕРА

Боевая техника покидает полигон Погоново в Воронежской области РФ, 13 февраля.


Фото: ЕРА

Сформированная боевая группа в селе Солоти Белгородской области РФ, 13 февраля.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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