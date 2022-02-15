Офис генпрокурора сообщил о завершении расследования теракта возле телеканала “Еспресо”, который произошел в 2017 году

Двум лицам инкриминируют посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение террористического акта, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 112, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины).

“25 октября 2017 ujlf возле офиса телеканала на улице Адама Мицкевича в Киеве, когда народный депутат Украины [Игорь Мосийчук] вместе с политтехнологом в сопровождении охранника выходил на улицу после участия в прямом эфире, произошел взрыв. Подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия мощностью 450 грамм тротила, которое скрыли в мопеде, оставленном ими у входа в помещение телеканала”, – сообщили в ведомстве.

В результате взрыва погибли охранник нардепа и случайный прохожий, а сам народный депутат, политолог Виталий Бала и случайная прохожая получили ранения.

“Подозреваемые – граждане Украины, один из которых является уроженцем Азербайджанской Республики, действуя по предварительному сговору с лицом, материалы по которому выделены в отдельное уголовное производство, совершили террористический акт с целью посягательства на жизнь народного депутата Украины. После совершения преступления один из исполнителей выехал через Республику Беларусь в Российскую Федерацию, а другой – через пункт пропуска “Каланчак” на временно оккупированную территорию АР Крым”, – проинформировали в пресс-службе.

Подозреваемых объявили в розыск. В связи с укрывательством от следствия им заочно объявили о подозрении, суд разрешил провести в отношении них специальное (заочное) досудебное расследование. Следствие завершено, обвинительные акты планируют направить в суд для рассмотрения по существу.

“По результатам следственных действий правоохранителям удалось установить личность пособника, оказывавшего непосредственную помощь в изготовлении взрывного устройства. Это житель Киева, обвинительный акт по отношению к нему уже находится на рассмотрении в Соломенском районном суде Киева”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

Вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала “Еспресо” произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

Ранения, кроме Мосийчука, получили политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы.

Уголовное производство открыли по статье “теракт”,



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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