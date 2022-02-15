 

Приложение «Московский транспорт» признали лучшим среди проектов из 182 стран

15.02.2022, 22:24, Новости дня
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Обойдя проекты из 182 стран мира, приложение «Московский транспорт» стало лучшим на международном конкурсе инновационных проектов World Summit Award в категории «smart settlements and urbanization».

«Мы обошли проекты из 182 стран мира, 380 номинаций и стали одними из 40 победителей», – говорится в сообщении в Telegram-канале  департамента транспорта столицы.

«С помощью городского приложения «Московский транспорт» можно заказать и оплатить поездку в сервисе «По пути», зарегистрироваться в Face Pay, активировать удаленное пополнение «Тройки» и многое другое. Наш сервис делает удобнее передвижение по Москве, что отметили и международные эксперты. По поручению мэра города Сергея Собянина мы продолжим развивать приложение как MaaS-сервис и будем наполнять его новыми функциями, которые повысят мобильность жителей Москвы», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.

WSA – это уникальная система наград, которую создали в рамках Всемирного саммита ООН по информационному обществу (UN WSIS). С 2003 года она отбирает и продвигает цифровые инновации.



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