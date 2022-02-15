 

В МИДе опровергли слухи о вторжении РФ на Украину «под чужим флагом»

15.02.2022, 22:24, Новости дня
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В МИД РФ назвали дезинформацией заявления главы Британии Лиз Трасс о том, что РФ вторгнется на Украину «под чужим флагом».

«Это окормление вот этой дезинформацией (о вторжении «под чужим флагом») своих местных журналистов и таблоидов…», – сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видео, размещенном на ее Telegram-канале.

По словам Захаровой, они сначала придумывают несуществующее, как это делает Трасс, а затем говорят о последствиях. Также дипломат добавила, что РФ не раз говорила об использовании на Украине «чужих флагов», но в контексте возможных провокаций Запада.

«Возможно, речь идет о том, что они (Великобритания) будут использовать свой флаг? Не знаю, это вопрос к ним», – рассуждала официальный представитель МИД России.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс назвала «весьма вероятным» «вторжение» РФ на Украину, несмотря на возвращение российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений.

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».



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