Мнение: Рейтинг регионов по уровню жизни, наказание за собак и реальная польза вузов

1. Результаты оценки уровня жизни в разных регионах России в очередной раз оказались предсказуемыми. Рейтинг по данным за прошлый год возглавили Москва и Санкт-Петербург:

Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами в рейтинге регионов по качеству жизни. Замыкают перечень Тыва, Карачаево-Черкесская республика и Еврейская автономная область, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Эксперты составили рейтинг на основании 67 показателей, которые оценивают состояние условий жизни и ситуации в социальной сфере. Далее специалисты рассчитали рейтинговый балл, который служит критерием ранжирования регионов.

Лучшими регионам России по качеству жизни в 2021 году названы Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Наиболее высокий рейтинговый балл зафиксировали у Москвы — 81,4 из 100, у Санкт-Петербурга — 80,2, а Московской области — 75,9. Эти регионы возглавляют перечень уже в течение многих лет.

Специалисты полагают, что Москва, Санкт-Петербург и Московская область остаются в лидерах рейтинга благодаря инфраструктуре, высокому уровню экономики, социальной сферы вкупе и значительному потенциалу для будущего развития.

В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.

https://lenta.ru/news/2022/02/14/leader/

https://ria.ru/20220214/kachestvo_zhizni-1772505597.html

Судя по рейтингу, регионы с более многочисленным населением, как правило, имеют более высокий уровень жизни. А вот в конце рейтинга, за редкими исключениями, находятся регионы малонаселённые.

Это объяснимо. И дело не только в том, что в более удобные для жизни места переезжают люди, из-за чего население отстающих регионов снижается.

Дело в том, что в современной экономике, – если у нас нет массовой бедности и перенаселения, как в Африке или Бангладеше, – регионы с большим населением имеют серьёзные преимущества перед регионами с маленьким населением.

Начиная с того простого факта, что чем больше у вас народу, тем больше становится выборка талантов, тем больше потенциальных талантливых управленцев и бизнесменов.

Также, вполне очевидно, чем больше народу, тем лучше окупаются вложения в транспортную и прочую инфраструктуру.

Наконец, чем крупнее рынок, тем больше возможностей для бизнеса: становится доступным широчайший спектр товаров и услуг, ибо клиенты найдутся на всё, и окупаемость становится достаточно высока для того, чтобы кто-то начал заниматься каким-то конкретным узким направлением.

Проблемы некоторых бедных регионов можно было бы решить путём их объединения с соседними регионами. Бюджеты сразу бы выросли, а со временем поднялось бы и качество управления. Но увы, по известным причинам в большинстве случаев регионы не торопятся объединяться.

2. Депутаты предлагают ввести крупные штрафы за бездомных собак для чиновников, которые не борются с собачьими стаями. Также предлагается штрафовать владельцев кусачих собак:

https://lenta.ru/news/2022/02/14/dog/

Законопроект, который вводит штрафы и уголовное наказание за нападение бездомных собак, внесут в Госдуму в феврале. Об этом рассказал РИА Новости замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, предлагается повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Соответствующие изменения будут внесены в КоАП.

Так, для чиновников штрафы составят до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. «Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность», — заявил Бурматов.

Также проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих. По словам Бурматова, последние истории с укусами собак связаны именно с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. «Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — добавил собеседник агентства.

3. Я продолжаю рассказывать в «Школе капитализма» о реальной пользе высшего образования. Спойлер: пользы отнюдь не так много, как принято считать, но в некоторых разрезах высшее всё же бывает полезно.



https://sponsr.ru/capitalism/10341/O_vysshem_obrazovanii_chast_II/



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